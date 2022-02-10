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Происшествия10 февраля 2022 12:43

Тамбовчанка расправилась с сожителем, несколько раз ударив его по голове кувалдой

45-летний мужчина скончался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Рассказовском МСО СУ по Тамбовской области предъявили обвинение в убийстве 47-летней местной жительнице. По версии следствия, 14 января этого года женщина во время конфликта с сожителем взяла кувалду и несколько раз ударила ей мужчину по голове. С тяжелыми травмами 45-летнего рассказовца отвезли в больницу, где он вскоре скончался.

- По ходатайству следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.