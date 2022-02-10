Аэропорт «Тамбов оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели плановую выездную проверку ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов», в ходе которой зафиксировали 26 нарушений требований природоохранного законодательства в области охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления, земельного законодательства. В частности, предприятие не разработало и не представило паспорта отходов I-IV класса на жидкие бытовые отходы. Также, по результатам отбора проб почвы специалисты Росприроднадзора установили наличие превышений концентраций загрязняющих веществ.

- За допущенные нарушения руководство предприятия привлечено к административной ответственности по ст.8.1, ч.1 ст.8.2, ч.9 ст.8.2 и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 593,5 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. – Учреждению предписание об устранении выявленных нарушений.