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Происшествия10 февраля 2022 9:00

В Тамбовской области задержали дачного вора

Мужчина воспользовался отсутствием хозяев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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7 февраля в полицию Первомайского района обратилась хозяйка дома в селе Никольское, что в ее отсутствие кто-то забрался в дом, повредив окно, украл ценное имущество. Хозяйка зимой там не проживает, использует как летний вариант дачи, но периодически приезжает с проверкой. Из дома пропала одежда и пять мобильных телефонов. Прибывшая на место совершения преступления следственно-оперативная группа полиции опросила хозяйку дома, изъяла оставленные на месте кражи следы. Оперативники установили причастность 56-летнего жителя села Староюрьево к совершению дачной кражи. Он был задержан и признался в хищении чужого имущества. Часть похищенного удалось найти и изъять.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о привлечении жителя Староюрьево к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.