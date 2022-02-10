Тамбов
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 февраля 2022 8:09

В мичуринской больнице травмункт отдали для приема больных с коронавирусом

Учреждение перевели в приемное отделение горбольницы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В связи со складывающейся эпидобстановкой и ростом обращений граждан за амбулаторной медицинской помощью, Травматологический пункт будет работать на базе приемного отделения стационара Городской больницы им. С.С. Брюхоненко. Об этом сообщает руководство учреждения здравоохранения.

Первичный прием пациентов организуют круглосуточно, в отдельной смотровой приемного отделения. Повторный прием - по предварительной записи в освободившемся кабинете, в котором ранее осуществлялся прием лихорадящих больных – с 8.00 по 20.00.

На базе отдельно стоящего здания травматологического пункта теперь будет осуществляться прием лихорадящих больных и больных с признаками респираторных заболеваний. Первичные пациенты могут обращаться ежедневно с 8.00 до 20.00 в кабинеты №8 и 11.

- На повторный прием можно прийти по предварительной записи в кабинет №4 травматологического пункта с 13.00 до 20.00, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.