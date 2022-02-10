В мичуринской больнице травмункт отдали для приема больных с коронавирусом

В связи со складывающейся эпидобстановкой и ростом обращений граждан за амбулаторной медицинской помощью, Травматологический пункт будет работать на базе приемного отделения стационара Городской больницы им. С.С. Брюхоненко. Об этом сообщает руководство учреждения здравоохранения.

Первичный прием пациентов организуют круглосуточно, в отдельной смотровой приемного отделения. Повторный прием - по предварительной записи в освободившемся кабинете, в котором ранее осуществлялся прием лихорадящих больных – с 8.00 по 20.00.

На базе отдельно стоящего здания травматологического пункта теперь будет осуществляться прием лихорадящих больных и больных с признаками респираторных заболеваний. Первичные пациенты могут обращаться ежедневно с 8.00 до 20.00 в кабинеты №8 и 11.

- На повторный прием можно прийти по предварительной записи в кабинет №4 травматологического пункта с 13.00 до 20.00, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.