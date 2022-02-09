В Тамбове появляются новые мусорные площадки

Специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» продолжают монтаж новых контейнерных площадок в городе. Также ведутся ремонтные работы по восстановлению поврежденных конструкций.

- С начала года появилось 7 новых контейнерных площадок в различных частях города, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.

Сейчас ведут монтаж конструкций на переулке Звездный, 14 и на пересечении улиц Гагарина и Задонской. На текущей неделе завершили работы по обшивке контейнерных площадок в Двориках и на ул. Гастелло.

Как рассказал заместитель директора МБУ «Спецтехуниверсал» Алексей Смоленцев, асфальтовое покрытие под площадки было подготовлено в прошлом году, и теперь, как только позволили погодные условия, начались монтажные работы и обшивка каркаса профлистом.

На всех новых площадках размещаются таблички с правилами утилизации и разделения различных видов отходов. Площадка имеет бетонное основание с подходом с тротуара, чтобы выбросить мусор можно было, не выходя на проезжую часть. С другой стороны основание сопряжено вровень с асфальтовым покрытием, чтобы контейнеры можно было легко выкатывать и освобождать.