Тамбовские школьники проходят собеседование по русскому языку

9 февраля около 8 тысяч девятиклассников области проходят итоговое собеседование по русскому языку. Зачет на собеседовании дает право школьникам участвовать в основном государственном экзамене.

Итоговое собеседование – проверка того, как школьники умеют общаться на разные темы, вести диалог, выразительно читать текст вслух, пересказывать его.

Собеседование ребята проходят в своих школах. В аудитории во время испытания находится выпускник, экзаменатор-собеседник и учитель, которому предстоит оценить каждого ученика по четко прописанным критериям. Оценивается интонация, темп речи, ее богатство и соответствие нормам. Параллельно ведется аудиозапись каждого ответа, чтобы в случае необходимости можно было прослушать запись.

Во время собеседования выпускник должен будет прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, в форме монолога высказаться на одну из выбранных тем, поддержать диалог с экзаменатором. На выполнение всех заданий дается 15 минут. Исключение — ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них время собеседования увеличено до 45 минут.

Выполнив задания собеседования, можно заработать максимум 20 баллов. Но чтобы получить желанный зачет, достаточно набрать 10 и более баллов.

- Для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие в собеседовании 9 февраля, назначены дополнительные даты его проведения — 9 марта и 16 мая, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.