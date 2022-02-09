Мигрант пытался дать взятку тамбовскому полицейскому

В селе Покрово-Пригородном 8 февраля полицейские нашли мужчину, который нарушил правила пребывания на территории нашей страны. Мигранта вызвали в полицию, где он пытался дать 20 тысяч рублей сотруднику, составлявшему в отношении него протокол. О попытке дачи взятки полицейский сообщил в дежурную часть.

- Мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За это полагается штраф до полутора миллиона рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в 13-кратном размере суммы взятки.