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Происшествия9 февраля 2022 11:03

Мигрант пытался дать взятку тамбовскому полицейскому

Нарушителю грозит до 8 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В селе Покрово-Пригородном 8 февраля полицейские нашли мужчину, который нарушил правила пребывания на территории нашей страны. Мигранта вызвали в полицию, где он пытался дать 20 тысяч рублей сотруднику, составлявшему в отношении него протокол. О попытке дачи взятки полицейский сообщил в дежурную часть.

- Мужчине грозит уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За это полагается штраф до полутора миллиона рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в 13-кратном размере суммы взятки.