Постоялец тамбовского дома престарелых угрожал убить медсестру клюкой

В августе прошлого года ранее судимый постоялец Сосновского дома-интерната, будучи пьяным, устроил ссору с персоналом учреждения, во время которой угрожал убийством клюкой медицинской сестре. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По завершению расследования головное дело направили в суд Сосновского района для рассмотрения по существу.

- Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.