В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» выехал в кювет и перевернулся

Водитель не удержал машину на трассе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 64-летний мужчина, произошла 8 февраля в 13 часов 30 минут на 58 километре автодороги «Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово – Мучкапский» Ржаксинского района. Водитель «Lada Vesta» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- Медики скорой оказали помощь пострадавшему на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.