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Происшествия9 февраля 2022 9:12

В Тамбовской области водитель «Lada Vesta» выехал в кювет и перевернулся

В аварии получил травмы 64-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель не удержал машину на трассе

Водитель не удержал машину на трассе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 64-летний мужчина, произошла 8 февраля в 13 часов 30 минут на 58 километре автодороги «Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово – Мучкапский» Ржаксинского района. Водитель «Lada Vesta» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- Медики скорой оказали помощь пострадавшему на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.