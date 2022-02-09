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Общество9 февраля 2022 7:58

Каникулы для тамбовских школьников продлили до конца недели

Решение о том, как ребята будут учиться дальше, примут в субботу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в администрации Тамбова приняли решение продлить внеплановые каникулы в школах до конца этой недели. На это время также приостановлена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования – музыкальных и художественных школ, кружков и секций.

- Решение о возможности возобновления учебного процесса со следующей недели будет принято не ранее ближайшей субботы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Как и прежде, руководители школ, гимназий, лицеев имеют право самостоятельно определять необходимость организации дистанционного обучения отдельных классов, исходя из учебной нагрузки. Кроме того, им поручено организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей дома.