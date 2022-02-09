Каникулы для тамбовских школьников продлили до конца недели

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в администрации Тамбова приняли решение продлить внеплановые каникулы в школах до конца этой недели. На это время также приостановлена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования – музыкальных и художественных школ, кружков и секций.

- Решение о возможности возобновления учебного процесса со следующей недели будет принято не ранее ближайшей субботы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Как и прежде, руководители школ, гимназий, лицеев имеют право самостоятельно определять необходимость организации дистанционного обучения отдельных классов, исходя из учебной нагрузки. Кроме того, им поручено организовать дежурные классы, в особенности в начальной школе, для учащихся, чьи родители не имеют возможности оставлять детей дома.