БК «Тамбов» уверенно одолел «сталеваров» из Магнитогорска

Особенно ярко тамбовчане провели третью четверть, добившись 9-очкового перевеса – 23:14. Скриншот с видеотрансляции матча на официальном сайте БК "Тамбов".

Сегодня в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» местный одноименный клуб в рамках мужской суперлиги 2 по баскетболу одолел магнитогорский «Металлург» - 82:66. Особенно ярко тамбовчане провели третью четверть, добившись 9-очкового перевеса – 23:14.

Самыми результативными у хозяев оказались Владислав Бобровских (19 очков), Роман Баландин (12) и Максим Хозяшев (10).

После 29-ти игр у БК «Тамбов» 53 очка. В ТОП-5 также входят «Чебоксарские Ястребы» (47), сегодняшний соперник «Металлург» (46), челябинский «Челбаскет» (43) и курские «Русичи» (46).

Теперь завтра, 9 февраля, тамбовчане проведут со «сталеварами» повторный матч. Начало в 19:00.