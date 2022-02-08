Мичуринские школьники ушли на удаленку до 17 февраля

По решению оперативного штаба наукограда, в состав которого вошли руководство города, представители территориального отдела Управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений, учебный процесс по 17 февраля включительно школьники продолжат в дистанционном формате. Для начальных классов организуют дежурные группы, потребность в работе таких классов каждая школа должна определить самостоятельно. В дистанте будут работать и учреждения дополнительного образования.

- Нововведения приняты из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. В ежедневном режиме данные по заболевшим острыми респираторными вирусными заболеваниями анализируются, на основании чего принимаются необходимые меры, - сообщает пресс-служба мэрии Мичуринска.