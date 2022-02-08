Двое тамбовчан стали жертвами мошенников

7 февраля двое жителей областного центра обратились за помощью в УМВД России по городу Тамбову. 87-летнюю пенсионерку мошенники напугали участием в дорожно-транспортном происшествии ее внука, за освобождение от уголовной ответственности потребовали крупную сумму. Женщине запретили звонить кому-либо и связываться с родственниками в целях сохранности тайны сделки. Все свои сбережения в сумме 220 тысяч рублей пенсионерка вынесла из квартиры и передала неизвестному молодому человеку у подъезда. Только спустя какое-то время она осознала, что совершила ошибку, и обратилась за помощью в полицию. По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках его расследования полицейские опросили пострадавшую женщину, установили номера телефонов, откуда звонили неизвестные, записали приметы человека, который забрал деньги.

Другое преступление совершено в отношении 38-летней женщины. С декабря минувшего года тамбовчанка для получения дополнительного заработка стала играть на онлайн-бирже. Организаторы давали ей возможность выигрывать и постоянно повышали ставки, в результате чего она не только потратила все свои сбережения, но и взяла несколько кредитов ради получения большого выигрыша. К началу февраля ее виртуальный выигрыш составил около 800 тысяч рублей, при этом она потратила 387 тысяч рублей из своих и заемных денег. 4 февраля женщина изъявила желание забрать свой выигрыш, но организаторы по надуманным причинам ей отказали. Не сумев самостоятельно решить вопрос о возврате своих денег, женщина обратилась в УМВД России по городу Тамбову. В рамках проведения следственных мероприятий по возбужденному уголовному делу полицейскими устанавливаются владельцы онлайн-биржи, их адреса и данные, договорные условия между тамбовчанкой и биржей.

- За первый месяц 2022 года на территории области совершено 166 фактов краж и мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что почти на 40% меньше аналогичного периода прошлого года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Преступникам удалось похитить 1 миллион 177 тысяч рублей, принадлежавших жителям региона, под предлогами помощи родственникам, попавшим в беду, несанкционированного списания средств с банковского счета и или банковской карты, несанкционированного оформления кредита, продажи товаров и услуг через сеть Интернет. Во многих случаях мошенники убеждали тамбовчан брать кредиты и переводить их на так называемые безопасные счета во избежание краж.