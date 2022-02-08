Тамбовчанин украл с предприятия 6 тонн комбикорма

Прокуратура Бондарского района поддержала государственное обвинение в процессе против 44-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенному виновному).

Выяснилось, что в сентябре прошлого года подсудимый, работая водителем грузового автомобиля марки MAN в одном из животноводческих предприятий района похитил комбикорм весом 6 тонн, стоимостью более 100 тысяч рублей, который на одной из автодорог пытался продать ранее незнакомому водителю, однако в этот момент его задержал сотрудник службы охраны сельхозпредприятия.

- С учетом мнения государственного обвинителя, полного возмещения причиненного преступлением материального ущерба суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.