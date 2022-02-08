Больше семей тамбовчан смогут претендовать на детские пособия

В правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении новых выплат на детей, внесли изменения. Они вступают в силу с 1 апреля 2022 года. Речь идет о ежемесячных пособиях на детей от 3 до 7 лет, беременным женщинам и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.

Как сообщают в Минтруде, теперь при принятии решения о выплатах не будут учитываться автомобили или мототранспорт, жилая недвижимость, которые находятся в розыске или под арестом. По новым правилам также не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретённое за счёт средств целевых субсидий.

- Кроме того, при расчете среднедушевых доходов исключаются из учёта следующие виды доходов: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Также новые изменения смягчают правило «нулевого дохода» для беременных женщин. Если 6 месяцев беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Специалисты также обращают внимание, что правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.