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Происшествия8 февраля 2022 9:07

Тамбовчанин украл 76 кладбищенских калиток

Металл мужчина сдал в приемный пункт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мордовские полицейские раскрыли серию краж металлоизделий, которые произошли с декабря прошлого по январь нынешнего года с территории кладбища по улице Красной поселка Мордово. Здесь похитили 76 фрагментов металлической ограды. 7 февраля задержали подозреваемого в этих преступлениях – 48-летнего местного жителя. Он признался, что приезжал на кладбище, и демонтировал более семи десятков калиток могил. Похищенное он увозил на своей машине и сдавал в пункт приема.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет колонии.