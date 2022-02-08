Тамбовчанин украл 76 кладбищенских калиток

Мордовские полицейские раскрыли серию краж металлоизделий, которые произошли с декабря прошлого по январь нынешнего года с территории кладбища по улице Красной поселка Мордово. Здесь похитили 76 фрагментов металлической ограды. 7 февраля задержали подозреваемого в этих преступлениях – 48-летнего местного жителя. Он признался, что приезжал на кладбище, и демонтировал более семи десятков калиток могил. Похищенное он увозил на своей машине и сдавал в пункт приема.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет колонии.