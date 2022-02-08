В столкновении иномарок в Тамбове получили травмы оба водителя

Один из водителей выезжал на дорогу по тротуару Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы водители иномарок, произошла 7 февраля в 15 часов 40 минут в районе дома №14 «В» по улице Чичканова города Тамбова. 28-летний мужчина за рулем «DAEWOO NEXIA» выезжая с прилегающей территории по тротуару и пешеходному переходу, столкнулся с движущимся по главной дороге на разрешающий сигнал светофора прямо, автомобилем «VOLKSWAGEN POLO» под управлением 41-летнего водителя.

- В результате ДТП оба водителя получили травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.