Тамбовчанин с ножом угрожал убийством своей гостье

4 февраля в ОМВД по городу Котовску поступила информация о совершённом преступлении. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что в 19 часов 30 минут на улице Посконкина в доме 49-летнего мужчины собралась компания знакомых. В какой-то момент между хозяином и 41-летней женщиной произошла ссора, во время которой мужчина, держа в руке кухонный нож, стал угрожать гостье убийством. После этого женщина обратилась в полицию. Сотрудники полиции опросили всех участников конфликта, в отделе полиции задержанный мужчина признался в преступлении.

- Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.