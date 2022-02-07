В детских садах и школах Котовска увеличили плату за питание

С февраля завтраки и обеды для котовских школьников стали дороже на 420 рублей, а для воспитанников детских садов комплексное питание подорожает на 588 рублей в месяц. Четырехразовое питание для детей от одного года до трёх лет в день теперь составит 119 рублей, но родители будут платить 99 рублей, 20 рублей будет платить городской бюджет. Для детей с трёх до семи лет стоимость питания в день составит 129 рублей, где родители заплатят 109 рублей, а 20 рублей также оплатит городской бюджет. Если ребенок будет посещать детский сад весь месяц, то есть 21 день, то общая сумма за питание составит 2079 рублей для детей от одного года до трёх лет, а для детей от трёх до семи лет 2289 рублей.

Согласно постановлению областной администрации, из регионального бюджета часть средств родителям возвращается. В месяц: за первого ребенка 282 рубля (13,5 руб. в день), за второго ребенка – 705 рублей (33,5 руб. в день), за третьего ребенка – 987 рублей (47 руб. в день). С учетом всех вычетов в месяц родители будут платить за питание детей в детских садах на 588 рублей больше, чем платили до 1 февраля.

Напомним, дети с первого по четвертый класс питаются бесплатно за счет федерального бюджета. Что касается детей с 5 по 11 классы, то здесь плата за питание увеличивается на 20 рублей. Завтрак будет стоить 75 рублей, обед – 80 рублей. Родительская плата составит в месяц, то есть за 21 день: завтрак – 1575 рублей, обед – 1680 рублей. В целом стоимость питания в месяц для школьников увеличится на 420 рублей.

- Сыр подорожал на 162 рубля, а сливочное масло подорожало на 236 рублей, - объяснил горожанам мэр Котовска Алексей Плахотников.

По вопросам платы за питание в детских садах и школах Котовска можно обратиться по телефону: 8 47541 43907 с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.