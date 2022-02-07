Тамбовчане взяли в прошлом году почти 10 тысяч ипотечных кредитов

В Тамбовской области за 2021 год выдано почти 9,9 тысяч ипотечных кредитов. Такие данные сообщает региональное отделение Банка России. При том, что количество кредитов в сравнении с 2020 годом почти не изменилось, объем предоставленных средств вырос за год на 18,3% — с начала 2021 года тамбовчане оформили ипотеку на сумму 23,7 млрд рублей.

Сумма ипотечной задолженности на 1 января текущего года достигла 51,4 млрд рублей, увеличившись за год на 22,6%. 99,7% тамбовчан осуществляют платежи вовремя. В декабре 2021 года средний размер кредита в Тамбовской области составил 2,8 млн рублей, а средняя ставка по ипотеке — 7,69% годовых.

- На первичном рынке в конце 2021 года средняя ставка по ипотеке продолжала снижаться из-за действия программ господдержки (в частности, сильно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки), а также маркетинговых программ банков и застройщиков, - говорит управляющий Отделением Тамбов Банка России Михаил Носенков.