В Тамбовской области пенсионеры будут получать не меньше 10204 рублей

В ОПФР по Тамбовской области рассказали, что в Тамбовской области установлена величина регионального прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Она требуется для установления социальной доплаты к пенсии на 2022 год. Сумма составляет 10204 рубля. По сравнению с прошлым годом размер прожиточного минимума вырос на 808 рублей (в 2021 году его размер составлял 9396 рублей). В нашем регионе федеральную социальную доплату получает более 30 тысяч пенсионеров. Напомним, в 2019 году согласно изменениям, внесенным в федеральные законы «О государственной социальной помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрели правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Раньше размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума. Принятые в 2019 году поправки установили, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.

- Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии, - говорят в ОПФР по Тамбовской области.