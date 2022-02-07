В Тамбовской области задержали серийных воров аккумуляторов

На территории Тамбова и Тамбовского района в январе этого года произошла серия краж аккумуляторов с грузовых автомобилей. Водители оставляли свои автомобили на ночь припаркованными у домов, а утром обнаруживали пропажу аккумуляторов. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и ОМВД России по Тамбовскому району заподозрили в преступлениях двух мужчин 24 и 36 лет, жителей Тамбовского района. Они признались в более десяти преступлений, совершенных на территории города Тамбова и Тамбовского района. Кражи они совершали ночью, предварительно несколько дней наблюдали за грузовиками. Аккумуляторные батареи вынимались из грузовиков и перевозились в разные пункты приема металлов на личной машине.

В минувшие выходные тамбовские оперативники выявили новый факт кражи двух аккумуляторов с припаркованного КАМАЗа у дома на улице Авиационной города Тамбова, который произошел 17 января. Ночью подозреваемые приехали на собственной машине, срезали провода с аккумуляторов, перегрузили батареи и сдали их в пункт приема металлов.

- В следственных подразделениях отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и ОМВД России по Тамбовскому району возбуждена серия уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Часть похищенного удалось изъять и вернуть. Оба подозреваемых опрошены, признались в кражах, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Тамбовскими полицейскими выявляются другие преступные факты, к которым они могут быть причастны.