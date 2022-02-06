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Общество6 февраля 2022 8:15

Тамбовский оперштаб назвал районы-лидеры по охвату вакцинацией местных жителей

Сейчас в регионе более 148,5 тысячи доз препаратов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 64,3%. Как сообщил региональный оперштаб 6 февраля, самая высокая доля привитых в Первомайском районе - 82,8%, Котовске - 81,2%, Староюрьевском - 78,6%, Рассказовском - 73,2%, Тамбове – 72,1%, Сампурском районе - 71,9%, Инжавинском - 71,2%, Рассказове – 70,8%. Самая низкая доля вакцинированных в Мичуринске - 47,0%, Уметском районе – 48,3%, Кирсанове - 49,5%, Уваровском районе -49,6%.

Охват прививками населения старше 60 лет составил 67,5%. Больше всего вакцинированных в этой категории в Рассказовском районе – 95,3%, Котовске - 93,5%, Тамбовском районе - 89,6%. Рассказове - 89,6%. Самая низкая доля вакцинированных старше 60 лет в Мичуринске - 46,5%, Уметском районе – 50,3%, Кирсанове - 53,2%.

В регионе остается 148 552 дозы препаратов. За неделю темп вакцинации составил 0,8%. По состоянию к 6 февраля, в наличии пять вакцин: Гам-Ковид-Вак, Спутник лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак, Гам-Ковид-Вак М.