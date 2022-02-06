К утру 6 февраля заразились коронавирусом более тысячи тамбовчан

На госпитализации – 740 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 1003 новых случая коронавируса. Как пояснил региональный оперштаб, среди зараженных 295 мужчин и 515 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 193 ребенка (98 мальчиков и 95 девочек в возрасте от 1 до 17 лет). Всего в области зарегистрировали 72 694 заболевших ковидом.

На госпитализации – 740 человек. Выздоровели 61 755 пациентов. Выписали из стационаров 42 человека, всего выздоровевших 143 тамбовчанина. Число находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 8453.

Сняты с наблюдения на дому – 74 671. Выписаны из больниц – 37 950.

По состоянию к 6 февраля, охват вакцинацией взрослого населения Тамбовской области составил 64,3%.