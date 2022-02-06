Тамбовские хоккеисты упустили победу в Рязани

Следующий матч наши парни проведут 11 февраля на своем льду с «Ижсталью» (26-е место, 26 очков). Начало – в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Во дворце спорта «Олимпийский» состоялся очередной матч ВХЛ, в котором местный ХК «Рязань» одержал волевую победу над «Тамбовом» (5:3).

Счет в матче открыли гости – на 138-й секунде отличился Александр Ковальский. Но продолжения банкета не последовало. Уже к исходу второго периода хозяева вели с комфортным перевесом в две шайбы – 3:1. И хотя третий отрезок встречи вышел самым результативным (2:2), рязанские парни отпраздновали победу – 5:3. По разу хозяев огорчили Олег Корчагин (45-я, 4:2) и Юрий Ушаков (53-я, 4:3).

После вчерашнего игрового дня тамбовчане сохранили 23-е место с 35-ю очками в активе.

Следующий матч наши парни проведут 11 февраля на своем льду с «Ижсталью» (26-е место, 26 очков). Начало – в 18:30.