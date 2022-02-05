В Тамбове решили уменьшить рост тарифов на воду

В Тамбовской области решили, что тариф на водоснабжение и водоотведение в столице региона не повысится в тех пределах, на которых настаивает «РКС-Тамбов».

Напомним, в 2021 году в Тамбове было заключено концессионное соглашение с «РКС-Тамбов», согласно которому запланированный объём капиталовложений на реконструкцию инфраструктуры составляет более 500 миллионов рублей за 5 лет. Эти средства должны быть заложены в тариф для конечных потребителей.

Администрация региона контролирует выполнение инвестпрограммы, и в прошлом году отмечалось, что запланированные мероприятия не были завершены в срок. Именно поэтому принято решение об установке тарифов на услуги значительно ниже, чем хотелось бы концессионеру.

- Мы хотим сначала посмотреть, как компания будет выполнять взятые на себя обязательства, - сказал Максим Егоров.

По предварительным данным стоимость кубометра воды для тамбовчан вырастет на 2 рубля 80 копеек, вместо 3 рублей 93 копеек, как было запланировано, таким образом плата за кубометр ресурса составит 29 рублей 80 копеек вместо 30 рублей 87 копеек.