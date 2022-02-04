Тамбовчанка сменила сим-карту, забыв «отвязать» онлайн-банк, и лишилась 8 тысяч рублей

К сотрудникам полиции обратилась 47-летняя жительница Первомайского района. Она рассказала, что с её банковского счета исчезли 8000 рублей. Выяснилось, что ранее женщина перестала пользоваться сим-картой, к которой был подключен онлайн-банк. По правилам операторов сотовой связи ее номер спустя некоторое время приобрел другой абонент. Сотрудники полиции установили, что в октябре прошлого года его получил 20-летний житель Кирсанова. Молодой человек увидел, что на номер приходят уведомления от банка и с помощью смс-сообщения пересел себе 8 000 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.