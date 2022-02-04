БК «Тамбов» дважды победил в Ставрополе

Теперь 8 – 9 февраля тамбовские баскетболисты примут на своей площадке магнитогорский «Металлург». Фото с страницы БК "Тамбов" в VK.

В Ставрополе состоялись очередные матчи мужской суперлиги 2 по баскетболу. Местное «Динамо» дважды проиграло лидеру турнира – БК «Тамбов». В первой встрече гости победили с перевесом в 21 очко (80:69), во второй – с разницей в 44 очка (99:55).

Самыми результативными у тамбовчан стали Михаил Малейко – 17 очков (в первом матче) и Роман Баландин – 21 (во втором).

После 20-ти игр у БК «Тамбов» 36 очков. В ТОП-5 также входят магнитогорский «Металлург», «Чебоксарские Ястребы» (по 35), курские «Русичи» и «Динамо-МГТУ» из Майкопа (по 32).

Теперь 8 – 9 февраля тамбовские баскетболисты примут на своей площадке «Металлург». Обе встречи начнутся в 19:00.