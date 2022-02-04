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Происшествия4 февраля 2022 9:04

В Тамбове начинающий водитель врезался в остановившийся автомобиль, а тот сбил пешехода

37-летний мужчина попал в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Молодой водитель не среагировал на остановившийся впереди автомобиль

Молодой водитель не среагировал на остановившийся впереди автомобиль

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 3 февраля в 20 часов 30 минут на улице Рылеева в районе дома №75 к.3 города Тамбова. 18-летний водитель «ВАЗ-21140» врезался в остановившийся автомобиль «ВАЗ-21083». От удара «восьмерка» продолжила движение наехала на 37-летнего мужчину, который переходил дорогу.

- После аварии пешехода с травмами отвезли в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

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