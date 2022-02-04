В тамбовском магазине продали алкоголь несовершеннолетней

3 февраля в продуктовом магазине на улице Тулиновской областного центра сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних вместе с участковыми уполномоченными во время рейда выявили факт продажи алкоголя 17-летней девушке. 39-летняя продавец торговой точки не спросила у нее паспорт

- Согласно статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица, - напоминает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В случае неоднократной продажи алкоголя несовершеннолетним статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает в отношении физлица штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.