На Тамбовщине готовятся к «Лыжне России»

В управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области обсудили вопросы подготовки и проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022». Представители разных ведомств рассмотрели вопросы безопасности и транспортной логистики организации соревнований, медицинского обслуживания участников, подготовки лыжной трассы и многое другое.

Старт соревнованиям будет дан 12 февраля в 11.00 на лыжном стадионе «В парке «Дружба». Торжественное открытие — в 10.30. В этот день «Лыжня России» состоится на территории большинства регионов страны. Забеги пройдут под эгидой федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В Тамбовской области гонка проводится в 18 раз.

- Погодные условия в этом году позволяют провести лыжную гонку - трасса уже готова. Это любимые состязания тамбовчан. В забегах участвуют дети, взрослые, ветераны, целые семьи выходят на старт, - говорит начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Из-за заболеваемости коронавирусом вход на стадион будет осуществляться по qr-кодам. На входе будет проводиться замер температуры. В день проведения соревнований номера участникам будут также выдаваться по qr-коду.

Соревнования пройдут по нескольким дистанциям:

— 1,5 км для мальчиков и девочек 2007 г.р. и моложе;

— 3 км для юношей и девушек 2003-2006 г.р., ветеранов (М/Ж) 30 лет и старше;

— 5 км мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.

Спортсмены, занявшие 1-3 места на всех дистанциях, награждаются медалями, дипломами и кубками Министерства спорта России и управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.