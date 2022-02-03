ХК «Тамбов» проиграл в Подмосковье

Следующий матч наши парни проведут завтра, 4 февраля, в Рязани с местным одноименным клубом/ Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В Воскресенске в ледовом дворце «Химик» им. Н. Эпштейна состоялся очередной матч ВХЛ, в котором местный «Химик» одолел ХК «Тамбов» (3:1).

Единственную шайбу у гостей при счете 2:0 забросил Андрей Караваев. Произошло это 14-й минуте.

После вчерашнего игрового дня тамбовчане занимают 23-е место с 35-ю очками в активе.

Следующий матч наши парни проведут завтра, 4 февраля, в Рязани с местным одноименным клубом (22-е место, 36 очков). Начало – в 19:00.