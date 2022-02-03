В павильоне парка культуры и отдыха Тамбова от удара током погибла женщина

В прокуратуре Ленинского района Тамбова утвердили и направили в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Сосновского района. Его обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Выяснилось, что мужчина – индивидуальный предприниматель, приобрел для работы торговый павильон и сам установил там все необходимое оборудование. Продавцом в нем стала жена бизнесмена. В июле прошлого года, находясь на работе, она взялась за металлическую ручку двери и ее ударило током. Женщина погибла на месте. По мнению экспертов смерть продавца наступила из-за того, что ее супруг не позаботился о заземлении электрооборудования.

- Мужчине грозит лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.