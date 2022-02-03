Тамбов
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 11:04

Тамбовчанка стала жертвой грабителя

Преступник отобрал у женщины сумку с документами и телефоном
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

2 февраля в 19 часов на автодороге в 1 км от села Екатеринино произошло нападение на 30-летнюю жительницу села Ленинское. Женщину начал преследовать незнакомец, который в итоге догнал ее, отобрал сумку с документами и мобильным, и убежал. Жертва ограбления попросила помощи у прохожих и обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники ГИБДД и уголовного розыска задержали 47-летнего жителя села Ленинское, при нем нашли сумку с личными вещами ограбленной женщины. Ее вернули владелице.

- В отношении ранее имевшего проблемы с законом мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ ("Грабёж"), - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

0