Тамбовчане смогут сходить в кино по «Пушкинской карте»

С февраля все обладатели Пушкинских карт смогут купить билеты не только в театр, музей или на концерт, но и в кинотеатр. В списке - 23 отечественных картины. В их числе и новые кинохиты «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Три богатыря и конь на троне», «Бумеранг».

С 1 февраля к проекту присоединились кинозалы, расположенные во Дворце культуры Котовска и Центре культуры и досуга Жердевского района. С 10 февраля кинофильмы по Пушкинской карте можно будет посмотреть в кинозале города Рассказово. Всего в Тамбовской области в программу «Пушкинская карта» войдут 18 кинозалов, оснащенных современным цифровым оборудованием благодаря участию в нацпроекте «Культура».

Напомним, что с этого года номинал Пушкинской карты был увеличен до 5 тысяч рублей. А это значит, что у молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет стало еще больше возможностей культурно провести время. Воспользоваться Пушкинской картой можно по всей стране.

- В Тамбовской области участниками всероссийской культурной программы стали уже 23 учреждения культуры, напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это театры, концертные организации, музеи. Жители региона приобрели по Пушкинской карте более 20 тысяч билетов.