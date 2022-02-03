В Тамбове из-за аварии травмы получил 8-месячный мальчик

Водитель иномарки пытался развернуться на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал грудной ребенок, произошла 2 февраля в 22 часов 55 минут на улице Пролетарской в районе дома №2«З» корп.1 города Тамбова. 57-летний водитель автомобиля «BMW X3 DRIVE», совершая разворот, столкнулся с «LADA PRIORA», под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 8-месячный мальчик, находившийся в отечественной машине, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка доставили доставили в детскую областную клиническую больницу.