Тамбов
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 9:09

В Тамбове из-за аварии травмы получил 8-месячный мальчик

Столкновение машин произошло на улице Пролетарской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель иномарки пытался развернуться на дороге

Водитель иномарки пытался развернуться на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал грудной ребенок, произошла 2 февраля в 22 часов 55 минут на улице Пролетарской в районе дома №2«З» корп.1 города Тамбова. 57-летний водитель автомобиля «BMW X3 DRIVE», совершая разворот, столкнулся с «LADA PRIORA», под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 8-месячный мальчик, находившийся в отечественной машине, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка доставили доставили в детскую областную клиническую больницу.

0