В Тамбовской области заключенный расправился с соседом по больничной палате

В суде вынесли приговор 56-летнему уроженцу и жителю Москвы, отбывающему наказание в одном из исправительных учреждений Тамбова. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что летом 2020 года заключенный находился на лечении в медицинском учреждении регионального УФСИН России. С ним в палате оказался еще один заключенный, который был прикован к постели и не мог самостоятельно себя обслуживать, мужчине пришлось оказывать помощь этому пациенту. 13 августа 2020 года после того, как сосед по палате в обеденное время разлил еду и сильно накрошил, пациент разозлился и нанес ему несколько ударов кулаком в область груди. Через несколько дней 48-летний мужчина скончался от тупой травмы грудной клетки.

- Приговором суда фигуранту с учетом не отбытого наказания окончательно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.