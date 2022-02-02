Тамбовчане могут поддержать олимпийцев рисунками

В Тамбовской области стартует конкурс рисунков «Вместе мы сила — верим в Россию!». Его проводит Олимпийский совет Тамбовской области в преддверии XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Своим творчеством тамбовчане окажут поддержку олимпийцам.

Как рассказали в оргкомитете конкурса, работы принимаются в нескольких возрастных категориях: 7-10 лет; 10-15 лет; 15-20 лет и 20-25 лет.

Конкурс пройдет по трем номинациям: «Зима — раздолье для спорта», «Спортсмен — всем пример», «Ура, Олимпиада!». Работы должны отражать увлекательность зимних видов спорта, яркие моменты тренировочного процесса, изображать различные факторы, связанные с зимними Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

- Конкурсные работы принимаются с 5 по 15 февраля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. 25 февраля жюри подведет его итоги.

С положением о конкурсе и условиями проведения можно ознакомиться в официальной группе Олимпийского совета Тамбовской области: https://vk.com/olimpiyskiysovet68