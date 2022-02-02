В Тамбове при проверке ларька с шаурмой нашли нарушения

В январе сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели выездное обследование ларька «Шаурма» в Тамбове, где продавали одноименное блюдо из мяса птицы.

Специалисты выяснили, что у предпринимателя нет регистрации в ФГИС «Меркурий», которым не оформлялись ветеринарно-сопроводительные документы на мясо. Следовательно, установить происхождение, а также безопасность данной продукции не представляется возможным.

Регистрация в государственной автоматизированной информационной системе позволяет установить происхождение продукции, проследить за её передвижением, а также осуществить контроль качества и безопасности продуктов.

- По факту выявленных нарушений, предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.