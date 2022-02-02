В Котовске во время конфликта в кафе смертельную травму получила женщина

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которую подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 29 января этого года в период времени с 5 до 6 часов утра в одном из кафе города Котовска в ходе конфликтной ситуации она толкнула 46-летнюю посетительницу. Женщина потеряла равновесие и упала. Ее доставили в больницу, но вскоре она скончалась из-за тяжелой травмы головы.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.