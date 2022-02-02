Тамбовские школьники написали итоговое сочинение в дополнительный день

2 февраля - первый из дополнительных дней, в который одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение. В Тамбовской области это сделали 177 ребят, которые по уважительной причине не смогли прийти на испытание в основной период или получили незачет.

- Итоговое сочинение — допуск для выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Оно оценивается по системе «зачет-незачет».

На выполнение задания ребятам дается 3 часа 55 минут. Ученикам с особыми возможностями здоровья — на полтора часа больше. Рекомендуемый объем сочинения — не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.

Темы итоговых сочинений стали известны за 15 минут до начала творческого испытания. Ребятам предложили ответить на вопрос, как связаны гражданский долг и личное счастье; порассуждать, когда эгоизм приводит к преступлению; объяснить значение выражения «Найти свою дорогу в жизни», а также ряд других тем.

- Из-за карантина наш класс не смог принять участие в этом испытании 1 декабря. Мы продолжали подготовку к сочинению в декабре-январе. Я считаю, что это дало нам возможность прочитать больше замечательных книг, поработать над грамотностью. Я готова к экзамену, - рассказала ученица 11 класса школы № 15 г. Мичуринска Дарья Сухарева.

Еще один дополнительный срок для написания итогового сочинения в этом учебном году – 4 мая. В управлении образования и науки Тамбовской области сообщают, что большинство одиннадцатиклассников региона уже справились с этой работой, сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ.