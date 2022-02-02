В Тамбовской области усовершенствуют систему оплаты труда медиков

Тамбовская область в числе семи субъектов Российской Федерации включена в пилотный проект по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников. В его реализации примут участие все государственные учреждения здравоохранения нашего региона.

Летом 2021 года во время подготовительного периода был проведен анализ действующих систем оплаты труда медработников, а также сделана расчетная апробация. Минздрав России обобщил полученные от регионов данные и подготовил соответствующие предложения по параметрам отраслевой системы оплаты труда. Согласно постановлению правительства России, новую систему должны внедрить с июля по ноябрь 2022 года.

- Предполагается установление на федеральном уровне единых на всей территории страны требований к структуре заработной платы, нормативов минимального должностного оклада, единых правил установления надбавок медицинским работникам, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Отметим, что среднемесячная заработная плата работников учреждений здравоохранения области по итогам прошлого года составила 30751 рублей, что на 2,6 процента больше, чем в 2020 году. При этом средняя зарплата врача составляет 57956, а среднего медперсонала, к которому относятся медицинские сестры и фельдшеры – 28996 рублей.