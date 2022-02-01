Тамбовчанин получил три года колонии за разбойное нападение на девушку

Вечером 4 августа прошлого года в селе Петровском произошло разбойное нападение. Жертвой преступника стала 19-летняя девушка, которая возвращалась домой и разговаривала по телефону. Незнакомец напал на нее сзади и, угрожая ножом, пытался отобрать сотовый телефон и деньги. Девушка сумела убежать от преступника и обратилась за помощью в органы внутренних дел. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего жителя Моршанского района. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

- В конце декабря минувшего года расследование уголовного дела завершилось и его направили в суд, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Суд признал виновным жителя Моршанского района в совершении разбойного нападения и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В январе текущего года приговор вступил в законную силу.