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Происшествия1 февраля 2022 10:36

На северном обходе Тамбова произошло смертельное ДТП с участием «КамАЗа»

В аварии погиб 32-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Страшная авария произошла на выезде из областного центра

Страшная авария произошла на выезде из областного центра

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегрузного «КамАЗа» произошла 31 января в 6 часов 40 минут на 34 километре автодороги «Северный обход» города Тамбова. 60-летний водитель грузовика потерял управление машиной в снегопад, ее занесло и выбросило на встречную полосу. Здесь большегруз столкнулся с автомобилем «2834DJ» (ГАЗ) под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель «2834DJ» погиб на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «КамАЗ-45143» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

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