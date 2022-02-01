Коронавирус в Тамбове, последние новости на 1 февраля: за сутки заболели 587 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 1 февраля, 68321 человек. 60904 заболевших выздоровели, 1939 тамбовчан умерли, 5 из них за последние сутки. 1 февраля зафиксировали 587 новых случаев, днем ранее заболевших было 454. Среди заразившихся 159 мужчин и 315 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, а также 113 ребенка от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 612 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.