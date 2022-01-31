В Тамбове из пневматики расстреляли снегоуборочный трактор

Трактор отправят на ремонт Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вопиющий случай хулиганства произошел сегодня ночью в областном центре. На улице Московская, 43 около часа ночи группа молодых людей обстреляла из пневматического оружия спецтехнику муниципального предприятия «Спецдорсервис». В этот момент бригада дорожных рабочих расчищала снег вдоль тротуара, замыкающим в цепочке шел трактор. В результате стрельбы оказались разбиты стекла кабины техники, водитель, к счастью, не пострадал. Он быстро сообщил о случившемся в службу «112». На место происшествия прибыли полицейские, а также сотрудники «Спецдорсервиса».

- Это шок для всего предприятия, - говорит механик муниципального предприятия «Спецдорсервис» Дмитрий Улихин. – Мы работаем, чтобы расчищать город, делать его более комфортным для водителей и пешеходов. И то, что на твоем рабочем месте в тебя могут выстрелить, такое даже представить было невозможно. По счастливой случайности пули не задели нашего водителя.

Прибывшие на место происшествия сотрудники «Спецдорсервиса» помогали в поисках оружия, от которого хулиганы сразу избавились. По словам очевидцев, молодые люди находились в нетрезвом состоянии и сразу ни в чем не признавались. Пистолет нашелся в снегу, недалеко от остановки общественного транспорта. Молодых людей доставили в отделение полиции. В настоящее время ведется расследование.

Трактор, подвергшийся нападению, на неопределенное время выбывает из строя, и это, говорят в мэрии, не может не сказаться на процессе уборки снега. С учетом складывающихся погодных условий, в «Спецдорсервисе» каждая единица спецтехники была на счету.