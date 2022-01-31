Максим Косенков стал победителем конкурса на должность главы администрации Тамбова

31 января в областном центре состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Тамбова. Как рассказали в Тамбовской городской Думе, на эту должность пытались претендовать четыре человека, но к участию допустили только двоих. Так, временно неработающий Николай Кобяков предоставил комиссии неполный пакет документов, у руководителя отдела продаж ООО «МедИнвест» Дмитрия Серебрякова с бумагами оказалось всё в порядке, но он не соответствовал должности мэра по квалификационным требованиям и по этим основаниям его отстранили от участия в конкурсе. Состязание в итоге проходило между двумя претендентами – врио градоначальника Максимом Косенковым и генеральным директором ООО «Луч» Романом Матвеевым. Конкурс проходил в 3 этапа. На первом конкурсная комиссия оценивала качества кандидатов по представленным ими документам и сведениям. На втором оба кандидата успешно прошли тестирование на оценку теоретических знаний.

На третьем этапе конкурсная комиссия оценила предложенные претендентами программы развития города и их личные качества по результатам индивидуального собеседования.

- Победителем конкурса признан Максим Косенков, -рассказали в пресс-службе Тамбовской городской Думы. - Конкурсная комиссия рекомендовала депутатам утвердить его на должность главы администрации города.