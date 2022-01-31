Тамбовчанин повредил машину знакомого, из-за того, что тот не оплатил ему работу на участке

23 января в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о факте умышленного повреждения автомобиля ВАЗ-2115, припаркованного рядом с домом владельца в селе Новое Грязное Сосновского района. По подозрению в совершении этого преступления задержали 25-летнего мужчину, проживающего рядом. Он дал признательные показания. При опросе мужчина рассказал, что работал на участке автовладельца, а тот ему не заплатил. Проходя мимо машины соседа в нетрезвом состоянии, он вспомнил обиду и решил отомстить.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо возмещения стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет.