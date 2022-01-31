Коронавирус в Тамбове, последние новости на 31 января: за сутки заболели 454 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 31 января, 67734 человека. 60598 заболевших выздоровели, 1934 тамбовчанина умерли, 8 из них за последние сутки. 31 января зафиксировали 454 новых случая, это на 42 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 158 мужчин и 194 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 102 ребенка от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 632 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.