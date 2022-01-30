В Тамбовской области за сутки коронавирус обнаружили у 412 человек

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 412 человек. Как сообщил региональный оперштаб, среди зараженных 140 мужчин и 178 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 94 ребенка (53 мальчика и 41 девочка в возрасте от 1 до 17 лет). Всего случаев заболевания коронавирусом в регионе - 67 280.

Госпитализированы 584 человека. Выздоровели 60 508 тамбовчан. Выписаны из стационаров 42 человека, всего выздоровевших 390 человек. На домашнем карантине под медицинским наблюдением – 4 629. Сняты с наблюдения на дому – 73 693. Выписаны из больниц – 37 599.

Сделали прививку от коронавируса 63,7% взрослого населения Тамбовской области.